PSG : Adieu Cavani, l'idée à 110ME du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Désireux de quitter la Juventus Turin durant ce mercato estival, Paulo Dybala a été proposé au Paris Saint-Germain.

Si le club de la capitale française est encore et toujours suspendu à la décision de l'UEFA vis-à-vis du fair-play financier, la direction francilienne planche sur le mercato depuis plusieurs semaines. Alors que le marché d'été a ouvert ses portes ce samedi, Antero Henrique a déjà reçu plusieurs propositions de joueurs. Parmi elles, on retrouve celle de Paulo Dybala. D'après les informations de Paris United, l'Argentin a effectivement été proposé au club, via son frère Gustavo, qui gère ses intérêts depuis septembre dernier. Suite à trois saisons pleines à la Juve, l'international argentin veut aller voir ailleurs.

L'attaquant de 24 ans, qui « a rencontré des dirigeants madrilènes courant mars », serait tenté à l'idée de rejoindre Paris. Mais ce transfert estimé à 110 millions d'euros ne pourrait se faire qu'en cas de départ d'Edinson Cavani. Plus trop en odeur de sainteté aux côtés de Neymar, l’Uruguayen serait poussé dehors par Antero Henrique, qui n'a pas une bonne relation avec Walter Guglielmone, le demi-frère et l'agent du Matador. Influencé par Luca Cattani, nouveau scout du PSG après avoir recruté... Dybala en 2012 en tant que directeur sportif de Palerme, le dirigeant portugais pourrait placer une priorité sur Dybala. Une piste potentiellement validée par Thomas Tuchel, qui « aimerait un profil plus technique en attaque en cas de départ de Cavani ». Quoi qu'il en soit par rapport au meilleur buteur de l’histoire du PSG, les Parisiens « ne se refuseront rien » cet été, surtout en cas de très belle opportunité.