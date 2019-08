PSG : Accusé sur Twitter, Mbappé répond avec une preuve fumante

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Très affuté en ce début de saison, Kylian Mbappé fait aussi parler sa vivacité sur les réseaux sociaux.

L’attaquant parisien n’a ainsi pas laissé passer la petite attaque d’une supportrice rennaise, démontrant qu’il ne fallait pas dire non plus n’importe quoi dans son dos. Cette fan de Rennes déplorait ainsi l’attitude du champion du monde français, qui avait pris un carton rouge pour une méchante faute sur Damien Da Silva en finale de la dernière Coupe de France, et n’avait ensuite pas eu un mot à l’égard du défenseur du club breton, sur le terrain ou devant les médias. « La différence entre les Rennais et les Parisiens : l’humilité. Niang s’était excusé auprès de Kehrer, Mbappé ne s’est jamais excusé auprès de Da Silva », avait ainsi lancé la sympathisante des « Rouge et Noir » sur Twitter. De quoi faire réagir Kylian Mbappé, qui a ressorti un message datant du lendemain de la finale, où il s’était excusé pour son geste et avait félicité le défenseur central pour sa victoire et son titre.

« On est pas si mauvais que ça « les Parisiens »… » a ainsi lancé, avec une bonne dose d’humour un Kylian Mbappé qui a quand même fait passer son message à cette occasion, notamment en rappelant qu’il ne valait mieux pas parler sans savoir. Une leçon rarement appliquée sur les réseaux sociaux, même si cela a provoqué indirectement la fermeture du compte de la supportrice rennaise.