PSG : Accusé de viol, Neymar sort ses preuves, ça change tout !

Dans : PSG, Foot Mondial.

On l'a appris samedi soir, Neymar fait l'objet d'une plainte au Brésil, une jeune femme accusant la star du Paris Saint-Germain de l'avoir fait venir spécialement dans la capitale et d'avoir ensuite abusé d'elle après un rendez-vous fixé dans un grand hôtel parisien. Face à ces accusations évidemment gravissimes, le clan Neymar a rapidement réagi par la voix du père, qui a promis que son fils avait des preuves accablantes pour démontrer que tout cela était un vaste traquenard. Et conscient qu'il fallait vite contre-attaquer, le joueur brésilien du PSG est monté cette nuit au créneau pour sortir ses fameuses preuves.

Et c'est via Instragram que Neymar a fait valoir des éléments qui effectivement ont tendance à démontrer que si le joueur a réellement eu une relation sexuelle à Paris avec cette jeune femme, la thèse du viol est assez difficilement défendable. Dans une longue vidéo de 7 minutes, Neymar a notamment communiqué l'ensemble des échanges qu'il avait eu avec son accusatrice depuis le mois de mars, avec l'envoi par cette dernière de photos largement dénudées et des propos très explicites, notamment concernant l'objet de son déplacement en France. Si Neymar confirme qu'il a bien organisé le voyage de la jeune femme, il met également en ligne des propos échangés au lendemain de ce supposé viol où rien ne laisse entendre un quelconque grave incident, puisque celle qui attaque Neymar en justice lui réclame même un cadeau pour son fils, lui précisant qu'elle attendait sa visite à l'hôtel. Pour Neymar, tout cela cache une extorsion d'argent, même si la star brésilienne du PSG avoue ne pas avoir eu une attitude glorieuse vis-à-vis de ses proches en faisant ainsi venir cette femme. « J’espère que la justice examinera les messages et verra ce qui s'est réellement passé. C’est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que je fais cette vidéo, j’explique tout. C’est une situation très ennuyeuse, non seulement pour moi mais aussi pour ma famille (...) C’était un piège et j'ai fini par tomber dedans, mais c'est une leçon que je vais retenir à partir de maintenant », a confié, visiblement très ennuyé, Neymar.