PSG : Accueil de dingue pour Mbappé à Bondy

Ce mercredi après-midi, Kylian Mbappé était de retour à Bondy, la ville où il a grandi et où il a découvert le football. Déjà revenu lorsqu'il avait gagné son premier titre de Champion de France, c'était avec Monaco, la star du PSG et des Bleus, désormais champion du monde, a reçu cette fois le titre de citoyen d'honneur de la ville. Les milliers de personnes réunis dans le stade de Bondy, et notamment de très nombreux enfants fous de joie, ont pu approcher Kylian Mbappé, lequel n'a pas compté son temps dans une ambiance très festive.