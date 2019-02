PSG : Accord trouvé, Wenger va remplacer Henrique au Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est la très sérieuse agence de presse allemande spécialisée dans le sport, SID, qui le révèle ce jeudi après-midi, Arsène Wenger va bel et bien remplacer Antero Henrique au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain. De plus en plus décrié suite aux deux derniers mercato, le dirigeant portugais devrait donc céder sa place à l'ancien manager d'Arsenal dont on avait appris cette semaine qu'il avait rencontré Nasser Al-Khelaifi à Doha à l'occasion d'un tournoi de tennis féminin.

La relation entre Thomas Tuchel et Arsène Wenger semble déjà excellente, le fait que ce dernier parle un allemand parfait contribuant à améliorer la communication entre les deux hommes. On ne peut pas en dire autant du lien entre l'entraîneur du PSG et Antero Henrique, Thomas Tuchel, excédé, ayant même fait part publiquement de son mécontentement à la fin du marché hivernal des transferts. L'agence SID ne donne pas de date précise pour la venue d'Arsène Wenger au Paris SG, expliquant seulement qu'il « remplacera prochainement » l'actuel directeur sportif du club de la capitale. Agé de 68 ans, le technicien alsacien a pris une année sabbatique après avoir quitté Arsenal en fin de saison passée, restant tout de même consultant pour BeInSports. Ceci explique peut-être cela.