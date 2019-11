PSG : Abdou Diallo bluffé par Brest... et par son frère

Dans : PSG.

Victorieux de Brest, 2-1, le PSG s'est fait peur, mais prend les trois points, trois jours seulement après la victoire en Ligue des champions face à Bruges.

"L'important, c'est les trois points". Voici ce que les joueurs du PSG doivent se dire après cette victoire en Bretagne, à Brest. Grâce à un but de Mauro Icardi, à la 85eme minute, le champion de France en titre s'est imposé, mais n'a pas forcément rassuré, quelques jours après une prestation "moyenne" face à Bruges en C1. Titulaire en défense centrale, Abdou Diallo, est revenu sur la prestation de l'équipe, quelques instants après le coup de sifflet final. L'ancien joueur de Dortmund en a profité pour glisser un mot sur le match de son frère, Ibrahima, milieu de terrain de Brest.

« Ils nous ont bousculé, c'est clair. Après, on savait très bien que ça allait être une équipe accrocheuse, une équipe qui joue au ballon. C'est ce qu'on a vu ce soir et on est d'autant plus heureux de repartir d'ici avec les trois points de la victoire […] Mon frère ? Il a été bon, bien sûr. Il a été solide, on se verra demain et on fera le débrief », a déclaré le défenseur parisien, au micro de Canal +.