PSG : Il n'y a pas que le PSG qui galère pour Wendel au mercato

Décidément, le dossier Wendel est particulièrement complexe. Longtemps annoncé au Paris Saint-Germain contre 10ME en provenance de Fluminense, Wendel ne devrait finalement pas signer dans la capitale. En effet, le Sporting Portugal est, depuis vendredi soir, le grand favori à la signature du Brésilien de 20 ans. Mais selon les informations de RMC Sport et du journal portugais A-Bola, l’opération est très compliquée. Et pour cause, la direction de Fluminense est très pointilleuse et n’a aucunement envie de se faire rouler dans la farine…

Effectivement, le club brésilien réclamerait des garanties bancaires au Sporting Portugal avant de finaliser cette vente importante. Devant cette réclamation, le club lisboète aurait amorcé une manœuvre complexe pour recruter Wendel. En effet, le Sporting Portugal va utiliser le Deportivo Maldonado, club partenaire en Uruguay, pour finaliser une opération financière qui attendrait les 9ME réclamés par Fluminense. Autant dire que jusqu’au bout, le dossier Wendel aura été complexe à finaliser. Pour tout le monde.