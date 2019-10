PSG : A Paris, plus personne n’en veut à Neymar assure Di Maria

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un long entretien accordé à ESPN, Angel Di Maria est notamment revenu sur le mercato de Neymar.

Comme l’entraîneur Thomas Tuchel, les joueurs du Paris Saint-Germain ont suivi le feuilleton avec la plus grande attention. Des déclarations du Brésilien aux rumeurs dans les médias, les Parisiens n’ont rien raté sachant qu’un départ de leur numéro 10 aurait affaibli l’équipe. Pourtant, l’ailier argentin, qui côtoyait son coéquipier au quotidien pendant le marché des transferts, assure qu’il n’a jamais paniqué.

« Je l'ai vécu tranquillement honnêtement, a confié l’ancien joueur du Real Madrid. J'étais tous les jours avec lui. Je savais ce qu'il se disait. Et il l'a expliqué après son premier match : il voulait partir mais le club a décidé qu'il devait rester. Et maintenant, il est content et il démontre qu'il est à 100% au PSG et c'est le plus important pour tout le monde. » La page est donc définitivement tournée selon Di Maria, ravi de garder un tel joueur à ses côtés.

« Important pour moi et ma carrière »

« Bien sûr que j'étais content qu'il reste. J'ai toujours aimé jouer avec les meilleurs et j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec beaucoup de très grands joueurs. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de jouer avec Ney, Kylian, Cavani, Icardi et c'est très important pour moi et ma carrière », s’est réjoui « El Fideo », qui n’a pas à craindre cette rude concurrence étant donné son excellent début de saison avec le PSG.