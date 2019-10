PSG : A Paris ou ailleurs, Neymar deviendra le plus fort

Dans : PSG, Ligue 1.

Lors du mercato estival, le feuilleton Neymar a animé l’actualité du Paris Saint-Germain. Et si désormais, cette histoire appartient au passé, elle a laissé des traces auprès de certains supporters. Néanmoins, le n°10 du PSG fait son maximum sur le terrain pour tenter de reconquérir le Parc des Princes. Décisif contre Strasbourg, Lyon, Bordeaux et Angers, l’international auriverde prouve que sportivement, il n’a rien perdu de sa superbe. Rien de bien étonnant pour Alisson Becker, son partenaire en Seleção, qui estime que Neymar a largement le niveau pour devenir le meilleur joueur du monde.

« Neymar est un joueur de haut niveau et il serait indispensable dans n’importe quelle équipe du monde. Qu’il retourne ou non à Barcelone c’est son problème, mais je lui souhaite bonne chance et qu’il joue avec sa joie et son énergie habituelles. Peu importe le club. Si Neymar peut devenir meilleur joueur du monde au Barça ? Je pense que Neymar peut être le meilleur au monde dans n’importe quelle équipe » a indiqué le gardien des Reds de Liverpool dans les colonnes du Mundo Deportivo. Espérons pour le PSG que Neymar réalise une saison complète, et qu'il se rapproche grandement de Messi et de Ronaldo grâce à une régularité qui lui fait défaut ces dernières années…