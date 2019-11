PSG : A Paris ou ailleurs, il n’y a pas plus fort que Neymar

Dans : PSG.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid en Ligue des Champions. Un choc pour lequel Neymar devrait être remplaçant…

En effet, l’international brésilien revient de blessure et sa prestation très moyenne contre Lille vendredi soir n’a visiblement pas convaincu Thomas Tuchel de le titulariser face au Real Madrid. Néanmoins, son talent n’est absolument pas remis en cause. Car pour Luis Fernandez, le n°10 du Paris Saint-Germain est tout simplement le meilleur joueur du club parisien, et même peut-être du monde, dès lors qu’il est à 100 % de ses moyens physiques, comme il l’a indiqué dans les colonnes de L’Equipe.

« Quand il est à 100 %, dites-moi qui est meilleur que lui ? S'il a tous ses moyens physiques, son expérience et ses qualités le rendent indiscutable. Il fait des différences entre les lignes quand il a le ballon, va provoquer, éliminer et créer des déséquilibres. Pour moi, il est totalement complémentaire de Benzema, qui lui offrirait un véritable point d'appui » a confié le consultant de beIN SPORTS et ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Reste que ces compliments ne devraient pas vraiment consoler Neymar, lequel risque de ne pas pas afficher la tête des bons jours à Santiago Bernabeu ce mardi soir s’il s’avère que sa non-titularisation se confirme. Pour rappel, c’est la première fois que Thomas Tuchel dispose de ses cinq fantastiques offensifs, à savoir Icardi, Di Maria, Neymar, Mbappé et Cavani…