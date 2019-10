PSG : A l’origine du phénomène, il compare Mbappé à Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Ligue 1.

Elu meilleur joueur de Ligue 1 la saison dernière, Kylian Mbappé aurait pu grandir bien loin du championnat français.

Avant d’atteindre le niveau professionnel à l’AS Monaco, l’attaquant des Bleus n’a pas suivi la trajectoire qu’il espérait. Ou du moins pas à la vitesse souhaitée. C’est pourquoi le prodige et son entourage envisageaient un départ avant l’intervention de Luis Campos. « Quand je suis arrivé à Monaco, Kylian n’était pas heureux au club », a raconté l’ancien directeur technique de l’ASM à Sky Sports.

« Je me souviens d’avoir rencontré sa famille qui me disait qu’il n’allait pas rester, parce qu’il ne jouait pas et qu’elle ne comprenait pas pourquoi. Je l’ai alors regardé jouer 10 minutes et je me suis dit : "Kylian est un joueur formidable, il doit rester chez nous". Alors je l’ai placé en équipe réserve et en l’espace de deux mois, il avait fait la différence, s’est souvenu le Portugais. Alors, nous l’avons rapidement fait monter avec l’équipe première. Selon moi, il sera le prochain meilleur joueur du monde. »

Mbappé suit même la L2

En plus des qualités footballistiques de Mbappé, Campos base sa prédiction sur un point commun entre la star du Paris Saint-Germain et le quintuple Ballon d’Or CR7. « L'une des caractéristiques du joueur de premier plan, c'est qu'il aime le football. J'ai travaillé avec Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Ils connaissent tout du football. Mbappé connaissait tous les résultat de la Ligue 2. Nicolas Pépé est comme ça. C'est un autre exemple de l'importance pour un joueur d'aimer le football », a comparé l’actuel conseiller du président Gérard Lopez à Lille, connu pour sa capacité à repérer les futurs cracks.