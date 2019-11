PSG : A cause du Real Madrid, Courbis a peur pour Monaco

Dans : PSG.

Malgré le match nul arraché (2-2), le Paris Saint-Germain a montré un visage inquiétant face au Real Madrid mardi en Ligue des Champions. Mais pas sûr que ce passage à vide dure jusqu’à ce week-end.

Ce Paris Saint-Germain est bien difficile à cerner. Capable d’écraser ses adversaires en championnat et sur la scène européenne, la formation de Thomas Tuchel peut aussi passer à côté de son match sans que personne ne s’y attendre. Quelques semaines après la surprenante défaite à Dijon (2-1), on en a eu la confirmation à Santiago Bernabeu. Du coup, l’AS Monaco, prochain adversaire des Parisiens, a de quoi s’interroger : quelle version du PSG se présentera à Louis-II dimanche soir ? Contacté par le quotidien Nice-Matin, Rolland Courbis s’est montré pessimiste pour les Monégasques.

« Si c’est le Paris de mardi soir, pourquoi pas… Mais est-ce que Monaco sera capable d’être au niveau comme le Real l’a été ? Je ne suis pas sûr du tout, a prévenu l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Pour moi, si le PSG prend le match au sérieux, ce sera très compliqué pour Monaco. Lutter avec Neymar, Mbappé, Icardi… vous vous rendez compte ? Les joueurs qui ont raté leur match à Madrid voudront en plus se racheter. Ce sera très dur. »

Monaco n’y arrivera plus

Et sur la durée non plus, Courbis ne voit pas comment Monaco pourrait redevenir un concurrent pour l’ogre parisien. Notamment à cause de sa politique basée sur l’achat et la revente de jeunes joueurs. « En vendant année après année ses meilleurs éléments, il est impossible de concurrencer le PSG, a estimé le consultant. Honnêtement, ne pas pouvoir concurrencer Paris avec cette puissance financière et aussi les compétences, ça ne m’étonne pas. » Avant la 15e journée de Ligue 1, 15 points séparent les deux équipes au classement.