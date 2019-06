PSG : 90ME pour Lukaku, Man Utd veut pigeonner le Qatar

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

De l'autre côté de la Manche, on affirme très régulièrement que le Paris Saint-Germain souhaite s'offrir les services de Romelu Lukaku, bourreau du PSG lors du match retour entre le club de la capitale et Manchester United. Et cela alors que sur le plan offensif, le Paris SG est plutôt bien équipé, même si l'international belge pourrait apporter du poids et de l'expérience à ce secteur. Mais ce dimanche, le Sunday Express n'en démord pas, Antero Henrique et Nasser Al-Khelaifi se sont rapprochés des dirigeants mancuniens afin de connaître les conditions d'un transfert de Romelu Lukaku, lequel a encore trois ans de contrat avec le club anglais.

Et la réponse aurait été claire, il faudra que le Paris Saint-Germain débourse 90ME pour s'offrir l'attaquant qui avait été recruté à Everton lors du mercato 2017 pour une somme similaire ou presque. Un montant colossal pour un joueur qui reste sur une saison très mitigée avec Manchester United, et qui à 26 ans semble être plus sur la pente descendante plus que l'inverse. Autrement dit, apprenant l'exigence financière du club anglais pour Romelu Lukaku, le PSG n'aurait pas totalement fermé la porte à des négociations, mais aurait tout de même pris du recul.