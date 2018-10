PSG : 9/10 pour Mbappé contre l'OL, Micoud arrive à polémiquer

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Malgré son incroyable quadruplé contre Lyon au Parc des Princes, Kylian Mbappé n’avait pas obtenu la note maximale de 10/10 dans les colonnes de L’Equipe, lundi. Un petit scandale selon Johan Micoud, qui se demande ce qu’il faut faire de plus pour obtenir ce privilège. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux a qualifié de « fantastique » le match de l’international français, lequel méritait clairement la note suprême selon lui.

« Dans un match au sommet face à Lyon, il marque 4 buts et provoque un penalty pour son équipe qui l'emporte 5-0… Je ne sais pas ce qu’il faut faire de plus pour avoir 10/10 ? Il a été fantastique lors de la dernière demi-heure, il a mis un quadruplé en 13 minutes ce qui est exceptionnel… Comme la note de 10/10 ! Ses ratés ? Heureusement que certains joueurs ratent quelques trucs, sinon ils auraient 12/10 » a lancé Johan Micoud, dans l’incompréhension la plus totale après les notes décernées par le quotidien national. Un avis que partageront certainement de nombreux supporters du Paris Saint-Germain, même si ce petit point en moins faisait certainement références à ses duels perdus avec Lopes avant ses buts.