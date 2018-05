PSG : 80ME pour un joueur, le secret du PSG pour remplir ses caisses !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lorsque l'été dernier le Paris Saint-Germain a prêté Gonçalo Guedes à Valence, le club de la capitale ne se doutait probablement pas que le jeune attaquant portugais allait devenir une des révélations de la saison espagnole. Mais cela a été le cas, et Valence souhaite désormais celui qui a contribué en partie à sa qualification pour la Ligue des champions. Bien évidemment le PSG refuse de prêter une saison de plus Gonçalo Guedes, ce qui a obligé les dirigeants du club espagnol a faire une première offre à Nasser Al-Khelaifi.

Et c'est donc une proposition d'achat à hauteur de 40ME qui a été transmise au président du Paris Saint-Germain, soit 10ME de plus que le prix payé par le PSG pour le faire venir de Benfica. Mais cette offre de Valence a été balayée d'un revers de la main à Paris. Et selon L'Equipe, si le Paris SG est prêt à vendre Gonçalo Guedes ce sera pour beaucoup plus. « Avec Valence, les deux parties pourraient, au final, s’entendre autour d’un transfert de l’ordre de 50 millions (40 + des bonus). Le club espagnol ne peut probablement pas aller au-delà », explique le quotidien sportif. Et cela ne suffira pas au Paris Saint-Germain qui de son côté a fixé la barre à hauteur de 80ME. Pas certain quand même que le PSG trouve un acheteur à ce prix.