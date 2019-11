PSG : 70 ME pour Icardi, c’est un énorme cadeau

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain en est directement l’un des responsables depuis son fol été 2017, mais le marché des transferts n’obéit plus aux mêmes lois que par le passé.

Dans la foulée des venues de Neymar et Mbappé au PSG pour un total de 400 ME, des transferts hallucinants ont eu lieu. Avec quelques années de recul, voir le FC Barcelone lâcher 225 ME pour s’offrir Coutinho et Dembélé peut paraitre insensé. Mais c’est quasiment devenu la norme, un attaquant encore jeune et qui marque dans les grands clubs, c’est quasiment 100 ME à chaque fois. C’est pourquoi le PSG ne doit pas laisser passer l’occasion de faire définitivement venir Mauro Icardi en lâchant les 70 ME de sa clause libératoire selon Stéphane Bitton.



« Avec Icardi, le bonheur est dans le prêt et même sur le pré. Il a marqué son huitième but en neuf matches avec le PSG, c’était mercredi contre Bruges. C’est tout simplement parfait en termes d’intégration. Au point de faire vaciller la statue du Commandeur El Matador, Edinson Cavani. Pour cent briques t’as plus rien sur le marché des attaquants, alors pour 70 briques il faut foncer ! Il n’a que 26 ans. C’est une bonne affaire détectée par Leonardo. Il a le pif », a souligné le consultant de France Bleu Paris, persuadé que le directeur sportif brésilien n’hésitera pas à une seconde et que le successeur de Cavani est donc déjà au PSG.