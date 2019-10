PSG : 65 ME en jeu, l’Inter supporter d'Icardi et de Paris !

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Prêté pour une saison avec option d’achat, Mauro Icardi réalise des débuts encourageants avec le Paris Saint-Germain.

L’attaquant argentin se montre impliqué sur le terrain, lui qui se dit ravi de partager le vestiaire de Kylian Mbappé, Neymar ou encore Angel Di Maria. Pour le moment, tout se passe bien pour le renfort parisien, buteur samedi contre Angers, ce qui n’est pas pour déplaire à l’Inter Milan. Car selon les informations de FC Inter News, le club milanais ne rêve que d’une seule chose : voir le champion de France conserver Icardi ! Les Nerazzurri, en conflit avec leur avant-centre, ne veulent plus en entendre parler.

C’est pourquoi les dirigeants italiens avaient accepté de le prêter gratuitement et de diminuer le montant de l’option d’achat. Alors que l’Inter souhaitait initialement la fixer à 75 M€, la somme serait finalement passée à 65 M€. Autant dire que le pensionnaire de Serie A était pressé d’expédier le joueur et sa femme Wanda Nara dans la capitale française. Désormais, l’équipe entraînée par Antonio Conte n’a plus qu’à lui souhaiter une excellente saison afin de convaincre le PSG de conclure son transfert définitif…