PSG : 600 ME, le vrai prix de Neymar dévoilé

Au cœur d’une véritable tempête qui l’attaque sous plusieurs angles, Neymar reste pour le moment totalement silencieux.

Le Paris Saint-Germain, qui l’a réprimandé par voie de presse avec l’interview de Nasser Al-Khelaïfi qui demandait un changement dans les comportements, n’a pas besoin de la parole du Brésilien pour savoir. Le numéro 10 du PSG a expliqué à la fin de la saison dernière qu’il resterait à Paris, et il sera bien difficile de l’en déloger. Notamment financièrement, puisque Nabil Djellit a fait le calcul, le coût total d’un transfert de Neymar serait trop difficile à supporter pour n’importe quel club européen.

300 M€ pour Neymar ? C'est un prix dissuasif... Il y a aussi le salaire, primes les commissions etc. Donc 600 M€ voire plus sur durée du bail. Quels clubs peuvent les mettre sur un joueur de 27 ans qui reste sur 2 demi-saison et qui est pris dans une tempête médiatique ? #PSG pic.twitter.com/BPD7P5hUeW — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 19 juin 2019

