PSG : 60 ME, Paris à la lutte avec MU pour cette sentinelle

Les priorités du PSG pour cet été sont bien connues, et le recrutement d’un milieu de terrain défensif est indispensable.

Lassana Diarra n’a pas convaincu, Thiago Motta s’en va, tandis qu’Adrien Rabiot joue avec le feu pour son avenir. Thomas Tuchel a un faible pour Julian Weigl, mais de son côté, Antero Henrique rêve de réaliser un joli coup en Ukraine. International brésilien qui pourrait se faire encore plus remarquer lors de la Coupe du monde, Fred va être sollicité au mercato, et sa clause libératoire à 60 ME n’a pas de quoi faire peur vu le pédigrée des prétendants. Ce mardi, le Manchester Evening News se penche sur son cas et affirme ainsi que Manchester City, qui lorgnait sur le joueur depuis plusieurs mois, n’est plus forcément intéressé.

C’est en revanche toujours le cas pour Manchester United, et pour le PSG. Les deux clubs sont capables de mettre les 60 ME demandés pour libérer Fred (25 ans), mais qu’ils ne comptent pas avoir un prix réduit. En effet, le joueur a récemment prolongé avec Donetsk, et possède encore cinq ans de contrat avec le club ukrainien. De quoi mettre ce dernier en position de force dans les négociations, et voir simplement lequel des candidats sera le plus convaincant pour faire signer Fred, qui pourrait aussi profiter de l’exposition de la Coupe du monde en Russie pour se faire encore plus remarquer.