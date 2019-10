PSG : 5ME au mercato, c'est l'affaire de l'année à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Il y a un an, le Paris Saint-Germain réalisait une très belle affaire sur le marché des transferts en s’offrant les services de Juan Bernat en provenance du Bayern Munich. Dans un premier temps, ce deal n’a pas emballé plus que cela les supporters du Paris Saint-Germain. Mais très vite, le latéral espagnol, recruté pour seulement 5 ME, a prouvé qu’il était excellent à ce poste de latéral gauche où Layvin Kurzawa ou Yuri Berchiche n’avaient pas convaincu ces dernières années. Pour un intime du vestiaire du PSG, interrogé par Le Parisien, il est évident que Juan Bernat est d’un tout autre niveau.

« Il est très altruiste, à l'image de cette dernière passe pour Meunier contre Madrid alors qu'il aurait pu marquer. Sa mentalité convainc tout le monde et il a ouvert la voie au recrutement de mecs comme Sarabia ou Herrera, qui ne font pas de bruit et assurent leur part du travail » apprécie ce proche des joueurs du Paris Saint-Germain. De son côté, le quotidien francilien n’y va pas par quatre chemins en jouant notamment le jeu des comparaisons avec Leandro Paredes, recruté pour 47 ME et dont le retour sur investissement est nettement moins intéressant. Appelé en sélection espagnole pour la trêve du mois d’octobre, Juan Bernat semble à l’apogée de sa carrière. Et c’est le PSG qui en profite.