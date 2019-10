PSG : 50ME refusés par Mbappé, le Qatar stoppe le délire !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le PSG a-t-il vraiment proposé un salaire de 50ME à Kylian Mbappé afin qu'il prolonge ? On connaît désormais la réponse.

Du côté de l’Espagne, si le dossier Neymar a été provisoirement mis de côté, c’est désormais Kylian Mbappé qui semble exciter l’imagination des médias. Ainsi, mardi, OK-Diario affirmait que pour prolonger jusqu’en 2024 leur champion du monde, les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient proposé à ce dernier un salaire XXL de 50ME net par an, une offre que Kylian Mbappé aurait refusée au prétexte qu’il préférait attendre de voir l’évolution sportive du PSG avant de lier son avenir encore plus longtemps avec le club de la capitale. Tout cela évidemment sous la menace de voir Mbappé signer au Real Madrid, les Merengue ayant ouvertement l’œil sur l’attaquant international tricolore du Paris SG.

Mais ce mercredi, Paris-United affirme que toute cette histoire est une pure invention. Car Nasser Al-Khelaifi n’a fait pour l’instant aucune offre de prolongation à Kylian Mbappé, lié jusqu’en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain. Et si cela pourrait changer dans les prochaines semaines, le Qatar a très clairement décidé de ne plus se livrer à une surenchère financière sans fin concernant les salaires, les 37ME de Neymar étant la limite que Doha ne veut plus franchir. PU affirme ainsi que l’Emir a fait savoir à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi qu’il ne voulait plus « surpayer » les joueurs du PSG. Une décision qui a été entendue à Paris, et si le club de la capitale fera bien une offre de prolongation à Kylian Mbappé, son salaire ne passera pas de 18ME à 50ME par an, loin de là même.