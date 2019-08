PSG : 50ME pour Donnarumma, il dénonce l'arnaque du siècle

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Pour améliorer la compétitivité du Paris Saint-Germain, Leonardo rêve de frapper un grand coup avec le recrutement d’un gardien de but au mercato.

Et ces derniers jours, c’est indiscutablement le nom de Gianluigi Donnarumma qui revient avec le plus d’insistance, l’international italien ayant les faveurs du directeur sportif brésilien. Cependant, son prix est bien trop élevé selon Dominique Sévérac, lequel a estimé sur La Chaîne L’Equipe que jamais le PSG ne devait lâcher 50 ME pour s’octroyer les services du prometteur gardien du Milan AC.

« La piste Donnarumma ? C’est la moins convaincante ! C’est celle qui coûte de l’argent, 50M€ pour un gardien c’est immense. Il n’a jamais joué la Ligue des champions. Il est devenu le gardien de la sélection italienne devant Sirigu, mais bon moi ça ne me suffit pas… En quoi vous améliorez par rapport à Areola ? Il y a des doutes sur Keylor Navas mais c’est quand même un gardien de but qui gagne des Ligue des champions. Moi, j’ai beaucoup de respect pour Navas. Il est décisif. Courtois, lui ça semble inaccessible » a pesté le journaliste du Parisien, pour qui Donnarumma n’apporte pas assez de garanties au vu de l’investissement qu’il représenterait pour Paris.