PSG : 50ME, le PSG ne rigole pas au mercato avec Arsenal

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Le Paris Saint-Germain a probablement besoin de vendre un ou des joueurs lors du mercato d'hiver afin de se préparer sereinement au passage devant le fair-play financier de l'UEFA en fin de saison, mais le message envoyé par Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique avant l'ouverture du marché des transferts est clair, le PSG ne pratiquera pas des soldes. C'est notamment le cas pour Julian Draxler, dont le départ est régulièrement évoqué, l'international allemand ne se contentant pas de son temps de jeu actuel à Paris.

Selon le Daily Mirror de ce mardi, Arsenal a contacté le Paris Saint-Germain afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert de Julian Draxler. Et la réponse du PSG a été claire et nette, pour commencer à discuter il faudra mettre 50ME sur la table, et pas un centime de moins. Arrivé lors du mercato d'hiver 2017 en provenance de Wolfsburg pour 40ME, le milieu offensif allemand de 24 ans pourrait donc débarquer en Premier League chez les Gunners, mais pour cela le club londonien devra desserrer les cordons de sa bourse, ce qui n'est pas vraiment la spécialité d'Arsenal.