PSG : 50ME dans les caisses, bien joué le PSG avec cette vente !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Courtisé par de nombreux clubs durant ce mercato estival, Gonçalo Guedes serait en passe de quitter définitivement le Paris Saint-Germain.

Sélectionné par Fernando Santos au sein des 23 Portugais pour la Coupe du Monde 2018, Gonçalo Guedes n'en finit plus de briller. Auteur d'un doublé face à l'Algérie en match de préparation jeudi (3-0), l'attaquant confirme sa bonne saison. Prêté par le club de la capitale française à Valence, le joueur de 21 ans s'est montré à son avantage en marquant cinq buts et en délivrant neuf passes décisives en Liga. Des performances qui ont permis à son club de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions avec une quatrième place finale derrière le Barça, l'Atletico et le Real.

Autant dire que le VCF souhaite recruter Guedes pour de bon durant ce mercato. Et selon A Bola, ce transfert serait bouclé, puisque Valence aurait trouvé un accord avec le PSG sur un montant de 50 millions d'euros ! Un prix qui aurait pu gonfler après le Mondial en Russie, mais vu que Guedes voulait continuer sa route aux côtés de Marcelino et que Paris a besoin d'argent au plus vite pour rentrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA, cette transaction pourrait convenir à tout le monde. Si cela se confirme, le PSG réaliserait tout de même un joli coup avec une plus-value de 20 ME avec un joueur qui n'a joué que 13 bouts de matchs en France.