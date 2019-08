PSG : 50 ME pour Donnarumma, Leonardo dit oui tous les jours !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Kevin Trapp à Francfort pour 7 ME, c’est fait. L’international allemand est de retour en Bundesliga, et laisse clairement un vide à Paris, qui ne compte plus qu’un seul gardien confirmé avec Alphonse Areola. Assurément, la situation ne pourra pas rester dans cet état et le PSG va devoir s’activer pour recruter un gardien supplémentaire. Un titulaire ou un remplaçant ? C’est la grande question du moment dans la capitale française. Et selon L’Equipe, le directeur sportif Leonardo pousse en interne pour le recrutement de Gianluigi Donnarumma, estimé à 50 ME par le Milan AC sur le marché des transferts.

« Leonardo et Tuchel devraient discuter de la situation dans les prochains jours et décider de l’orientation à donner à leur recherche. Le directeur sportif brésilien apprécie Gianluigi Donnarumma, qu’il a bien connu la saison passée au Milan AC. Des contacts avaient été noués, courant juin, avec le club lombard. Mais ils n’avaient pas été trop poussées non plus. A ce jour, l’AC Milan réclamerait 50 ME pour le libérer de ses deux années de contrat. Un tel tarif ne mettrait pas le PSG en danger par rapport au fair-play financier » indique le quotidien national, pour qui rien n’empêche donc Paris de casser sa tirelire pour s’offrir le très prometteur gardien de but italien.