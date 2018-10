PSG : 50 buts par an, Griezmann annonce un Mbappé version Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Equipe de France.

En équipe de France et un peu moins au PSG, le débat a déjà été lancé sur le vrai poste de Kylian Mbappé.

Didier Deschamps n’envisage pour le moment qu’avec parcimonie son positionnement dans l’axe de l’attaque. A Paris, avec Edinson Cavani en pointe et Neymar en 10, il se rapproche clairement de l’axe avec succès, puisque cela lui permet d’enchainer les buts. Pas une surprise pour Antoine Griezmann, qui confie dans France Football qu’il voit bien l’ancien monégasque continuer de se rapprocher du but adverse pour se transformer en véritable finisseur assoiffé par l’idée de faire trembler les filets. Avec des stats à la Cristiano Ronaldo.

« Je l’appelle “Kyky”, même s’il n’aime pas trop. “Kyky”, c’est costaud ce qu’il fait. Il me rappelle Cristiano quand il était à Manchester. Cristiano, c’était le gars qui jouait sur le côté, qui dribblait beaucoup et qui marquait, mais qui ne cherchait pas forcément le but. Et quand Kylian fera ce que Cristiano a fait à Madrid, ne penser qu’au but, il va en mettre cinquante, pareil. Devant le but, ce n’est pas trop ça… (Rire.) Souvent je le chambre, je lui demande comment il fait pour marquer autant. Quand on fait des jeux devant le but, il ne gagne jamais ! Mais, dès qu’il va changer ça, ça va être plus costaud. Il faut qu’il veuille aller marquer, qu’il ne s’écarte plus, qu’il fasse des appels diago. Le but qu’il met contre Liverpool, il est dans l’axe. Je lui avais envoyé un message après pour lui dire : “Il faut que tes appels se fassent vers le but. Et si on ne te la donne pas, tu dois pourrir le mec. Tu dois toucher le ballon dans l’axe ” », a conseillé Antoine Griezmann, pour qui le total buts de Kylian Mbappé dépendra aussi de sa mentalité et de la pression qu’il mettra à ses coéquipiers pour qu’ils lui fournissent de bons ballons. A la Cristiano Ronaldo…