PSG : 49 ME par an, l’offre du Real pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Real Madrid a décidé de passer à l’action pour le transfert de Neymar. Le club merengue a envoyé un haut responsable du club, en charge notamment des transferts récents de plusieurs joueurs brésiliens vers la Maison Blanche, pour effectuer une proposition copieuse au clan de l’attaquant parisien. La donne est simple : si jamais Neymar acceptait de rejoindre le Real Madrid, il bénéficierait d’un salaire digne de Lionel Messi, à savoir 50 ME par an affirme Paris United. Sans les primes.

Une somme qui a toujours été refusée à Cristiano Ronaldo, provoquant même directement l’échec des négociations et son départ à la Juventus Turin. Autant dire que c’est un véritable pont d’or que le champion d’Europe se prépare à faire pour inciter le Brésilien à signer. Du côté de la presse brésilienne, O Globo avoue de son côté que le Real Madrid sait qu’il sera difficile de faire signer Neymar cet été, Nasser Al-Khelaïfi n’ayant aucune envie de négocier son départ, et aucune clause libératoire n’étant en vigueur. Mais le travail de harcèlement a pour but pour de faire douter le joueur du PSG, et permettre de mieux le travailler au corps en vue de l’été 2019, celui où il est réellement attendu à Madrid pour être la tête d’affiche du Real Madrid.