PSG : 40ME pour Neymar, le Qatar consterné par Barcelone

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après avoir reconnu que Neymar avait demandé dès la fin de la saison dernière à quitter le Paris Saint-Germain, le club de la capitale a récemment fait savoir que les discussions avec le FC Barcelone s’étaient intensifiées. Le transfert de la superstar brésilienne est bien évidemment sur toutes les lèvres, mais la réunion au sommet de cette semaine n’a pas débouché sur un accord, et encore moins un rapprochement. Il faut dire que le champion d’Espagne n’arrive toujours à faire une proposition digne de ce nom, c’est à dire avec éventuellement un ou deux joueurs pour faire passer la pilule, mais surtout une belle somme d’argent pour permettre à l'Emir du Qatar de lâcher Neymar en gardant la tête haute. Et d’après les révélations de cet agent interrogé par L’Equipe, on comprend mieux pourquoi cela ne colle toujours pas entre les deux clubs.

« Même 40 ME, ils ne les ont pas aujourd'hui », a ainsi glissé cet agent espagnol proche du club catalan, et pour qui débourser du cash est donc un réel souci pour le Barça, qui vient de lâcher 120 ME pour récupérer Antoine Griezmann, et a énormément dépensé cet été, et les précédents. Le géant espagnol peut-il se payer Neymar sans débourser directement un centime ? Cela paraît impossible, à moins que le PSG ne change totalement de stratégie et se plie à la volonté du FC Barcelone d’échanger son Brésilien contre plusieurs joueurs.