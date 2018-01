PSG : 400ME pour Neymar, une offre folle... de rage ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Tandis que dimanche la Cadena Ser évoquait la possibilité d'un échange entre Cristiano Ronaldo et Neymar, le Real Madrid souhaitant plus que tout faire venir le joueur brésilien du PSG, c'est cette fois la presse anglaise qui affirme que Neymar pour venir en Premier League. En effet, le Daily Star, s'appuyant sur les infos de Don Balon, explique que José Mourinho et les dirigeants de Manchester United, furieux de voir Manchester City les écraser depuis plusieurs saisons et notamment cette année, ont décidé de tout pulvériser au prochain mercato.

Et Neymar serait dans le collimateur des Red Devils, lesquels seraient disposés à dépenser 400ME dans l'opération, en incluant le transfert du Paris Saint-Germain mais également les salaires de la star brésilienne. Avec cet investissement colossal, Manchester United est persuadé de pouvoir de nouveau défier Manchester City en Premier League, mais également s'assurer que José Mourinho, lassé de ne pas avoir un effectif à la hauteur, n'aille pas voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Reste que si l'on voit mal Neymar quitter le PSG lors du prochain mercato pour le Real Madrid, le voir rejoindre le Nord de l'Angleterre semble encore plus improbable. Mais dans l'histoire du mercato on a parfois eu des colossales surprises...