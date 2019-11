PSG : 400 ME au mercato, Mbappé va perdre la tête

Dans : PSG.

L’été prochain, le Paris Saint-Germain va certainement subir des assauts importants pour Kylian Mbappé au mercato. L’attaquant français figure notamment dans le viseur du Real Madrid…

Le joueur de l’Equipe de France est estimé à environ 400 ME, une somme que le club de la capitale espagnole serait d’ailleurs prêt à poser pour le recruter. Autant dire qu’en cas de départ lors du prochain mercato, Kylian Mbappé va battre des records, que cela soit au sujet l’indemnité de transfert, ou le salaire qui lui sera attribué. Et cela inquiète le journaliste de L'Equipe, Damien Degorre, lequel a exprimé ses craintes au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé à court terme.

« Il ne faudrait pas que Kylian Mbappé devienne un joueur marketing avec un prix totalement déconnecté de la valeur sportive. 400M€… on est complètement déconnecté ! Le mec peut devenir complément hors-sol si un club comme le Real Madrid met 400M€ pour lui, et pas intégré dans le vestiaire. Cela peut impacter son comportement. S’il devient le joueur le plus cher du monde, il peut se déconnecter » a prévenu le journaliste, pas totalement serein au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Reste à voir si le joueur souhaitera faire encore une année au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Ou si son envie de Ballon d’Or et de titres le poussera à rejoindre un géant d’Europe comme le Real Madrid, qui rêve de lui depuis au moins deux ans.