PSG : 32 ME le chouchou, Tuchel est aux anges à Paris

Il y a deux semaines, le Paris Saint-Germain officialisait la venue d’Idrissa Gueye en provenance d’Everton contre 32 ME.

Un soulagement pour Thomas Tuchel, lequel réclamait la venue de l’international sénégalais depuis plus de six mois. De retour à l’entraînement après avoir disputé la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, l’ancien Lillois sera bientôt bon pour le service. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur, qui semble l’avoir pris sous son aile depuis son arrivée. A tel point que selon Le Parisien, Idrissa Gueye se fait gentiment chambrer pour son statut de nouveau chouchou du coach dans le vestiaire.

« Gueye n’a réellement coupé que deux semaines complètes avant de reprendre un travail physique”, précise un proche. “Ses tests médicaux sont excellents”, ajoute même un intime du vestiaire. Encore discret dans un vestiaire qu’il découvre, Gueye, chambré par ses amis pour son statut de « chouchou » du coach, ne demande qu’à surprendre son monde. L’entrejeu du PSG cette saison devrait donc s’organiser ainsi : Verratti et Marquinhos accompagneraient Gueye lors des grosses affiches, selon que le PSG jouera à deux ou trois milieux » indique le quotidien francilien, qui précise par ailleurs que Gueye pourrait être du voyage des Parisiens à Rennes, ce dimanche en clôture de la 2e journée de L1.