PSG : 30 ME, et Paris dit Ciao à Areola

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Comme annoncé ces dernières heures, le gardien Alisson Becker va bien quitter la Roma pour rejoindre Liverpool. Le directeur sportif Monchi l’a confirmé en conférence de presse.

« Nous avons pris une décision et, en parlant avec Liverpool, nous sommes parvenus à un accord, a indiqué le dirigeant. Ce n'est pas que nous manquions d'ambition, nous n'avons vendu que deux joueurs et nous en avons signé 10, et nous continuerons à chercher d'autres joueurs. » En effet, les Giallorossi ne tarderont pas à recruter le successeur de l’international brésilien.

D’après Il Messagerro, cela devrait se jouer entre Alphonse Areola (25 ans), qui réfléchit toujours à son avenir au Paris Saint-Germain après l’arrivée de Gianluigi Buffon, et le Suédois Robin Olsen (28 ans) qui a impressionné pendant la Coupe du monde 2018. A noter que le portier parisien aurait la préférence de la Roma même si son dossier semble plus complexe.

La Roma a les moyens

Le PSG souhaite toujours conserver le champion du monde qui aura néanmoins le dernier mot grâce à son contrat qui expire l’année prochaine. Du coup, Paris aurait fixé le montant de son transfert à 30 M€. Une somme abordable pour le club romain, sur le point d’encaisser 75 M€ pour Alisson, le futur gardien le plus cher de l’histoire.