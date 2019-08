PSG : 3 boulets sur 4 au Paris SG, Tuchel n’en peut plus

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato cohérent avec les arrivées de Sarabia, Herrera, Diallo et Gueye.

Néanmoins, un problème majeur n’a pas encore été réglé par les dirigeants franciliens. En effet, le champion de France en titre compte toujours dans ses rangs des latéraux plutôt moyens, jugés trop faibles pour réaliser une épopée en Ligue des Champions. Un constat partagé par Thomas Tuchel qui selon Dominique Sévérac, n’est satisfait par aucun latéral de son effectif hormis la belle surprise Juan Bernat, qui fait le job depuis son arrivée à Paris l’été dernier.

« Un retour de Serge Aurier à Paris cet été ? Non, il est le symbole, le détonateur, l’illustration de l’affaissement de l’institution PSG. Mais depuis son arrivée au PSG Thomas Tuchel, en termes de latéraux, à part Bernat, il n’est pas satisfait. Il n’a jamais porté dans son cœur ni Meunier, ni Kurzawa, et enfin Kehrer, on ne nous l’a pas vendu comme un arrière droit » a pesté Dominique Sévérac sur le plateau de La Chaîne L’Equipe. Reste à voir si Paris, qui ciblait notamment Youcef Atal au poste de latéral droit, se renforcera d’ici la fin du mercato dans ce secteur de jeu.