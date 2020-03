PSG : 3.000 Ultras pour aider Paris, les autorités valident !

Dans : PSG.

Contraint de disputer son huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Dortmund à huis clos, le Paris Saint-Germain sera tout de même soutenu ce mercredi. Des supporters seront en effet présents aux abords du Parc des Princes.

Comme beaucoup d’autres équipes en Europe, le Paris Saint-Germain devra s’habituer aux rencontres à huis clos. En raison de la propagation du coronavirus, le gouvernement français interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes, sauf pour les concours, les transports en commun et les manifestations. C’est pourquoi le Collectif Ultras Paris a obtenu l’autorisation de la préfecture de police pour rassembler des supporters devant le Virage Auteuil pendant la rencontre.

Le PSG entendra son 12e homme

« Nous, Collectif Ultras Paris, lançons un appel au peuple parisien afin d'apporter un soutien inconditionnel à notre équipe devant le Virage Auteuil, a publié le groupe de fans sur Twitter. Leur décision de huis clos ne sera en rien une barrière pour notre détermination à pousser notre équipe à la qualification. Faisons trembler les murs et les travées de notre antre qui sera tristement vide. De l'extérieur nous jouerons notre rôle de 12e homme. »

« Nous avons besoin du peuple parisien : ultras, supporters et amoureux du PSG, nous appelons à une mobilisation sans précédent. Plus que jamais, notre équipe a besoin de nous. Ensemble nous serons invincibles. (...) Vu le contexte actuel, nous vous demandons d'avoir un état d'esprit irréprochable et aucun écart de conduite ne sera toléré », a précisé le CUP, qui devrait réunir entre 2000 et 3000 fans après avoir installé ses banderoles dans les tribunes vides du Parc.