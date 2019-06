PSG : 25ME et Man Utd, Meunier range son casier à Paris

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2020, Thomas Meunier (27 ans) ne devrait pas prolonger son contrat.

Dans la mesure où les discussions sont au point mort, le latéral droit a bien compris que ses dirigeants ne comptaient plus sur lui. Qui plus est au moment où le club de la capitale a besoin de vendre. En Angleterre, certains clubs ont également reçu le message du PSG. A commencer par Arsenal et son manager Unai Emery, qui se verrait bien récupérer son ancien joueur. Sauf que cet intérêt n’est pas totalement réciproque. D’après La Dernière Heure, Meunier a donné sa préférence à Manchester United.

Il faut dire que le Parisien est un fan des Red Devils, même après le naufrage en huitièmes de finale de la Ligue des Champions cette saison. Du coup, le sixième de Premier League serait proche de finaliser le transfert du Belge, les 25 millions d’euros réclamés par le PSG n’étant pas un problème pour les finances mancuniennes. Malgré l’absence de coupe d’Europe la saison prochaine, il s’agirait quand même d’un rebond intéressant pour Meunier.