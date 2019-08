PSG : 250ME pour Neymar, l'agent de Coutinho débarque à Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La presse espagnole est désormais en feu après avoir vu une délégation du FC Barcelone prendre l'avion vers Paris ce mardi matin. Exit le Real Madrid, qui ne semble plus du tout dans la course, c'est au Barça que Neymar est attendu de manière imminente. Car de plus en plus de monde paraît avoir rejoint la capitale pour cette réunion qui se tient dans un hôtel du 16e arrondissement. En effet, Isabela Pagliari, correspondante à Paris du média brésilien d'Esporte Interativo, annonce que l'agent de Philippe Coutinho est arrivé dans la capitale, ce qui évidemment voudrait dire que l'attaquant du Barça est susceptible de figurer dans une possible transaction entre le FC Barcelone et le PSG.

Dans le même temps, Marca affirme que si le Paris Saint-Germain est prêt à prendre du cash et des joueurs pour solder le transfert de Neymar, l'opération sera au total valorisée à 250ME, sois plus que les 222ME payés par le PSG il y a deux ans pour faire venir la star de Barcelone. Et pour l'instant, le Barça serait bien incapable d'apporter un gros paquet d'argent dans cette opération, sauf si l'Emir du Qatar valide un prêt avec option d'achat obligatoire, ce qui n'était pas réellement son intention première. Ce mardi s'annonce donc très long pour Neymar, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, d'autant plus que d'autres sources affirment que le Real Madrid n'est pas totalement hors course dans ce dossier.