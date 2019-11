PSG : 250 ME pour Mbappé, Liverpool a déjà l'argent !

Dans : PSG.

Jusqu’à maintenant, Kylian Mbappé s’éclate sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mais à l’avenir, le champion du monde ira forcément voir ailleurs, au sein d’un très grand club étranger.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en fin de carrière, Neymar sur le déclin à cause de blessures… Kylian Mbappé est peu à peu en train de récupérer une place centrale au sein du football mondial. Deuxième joueur le plus cher de l’histoire, avec un transfert de 180 millions d’euros, l'international tricolore devrait logiquement récupérer le fauteuil du Ney au cours des prochaines années. Mais pour aller où ? On le sait, Mbappé rêve de jouer au Real Madrid après le PSG. Sauf que certaines formations européennes ne s'avouent pas vaincus d’avance dans ce dossier.

Selon El Desmarque, Liverpool garde notamment un oeil sur l’attaquant de 20 ans. D’après ce média, les Reds sont prêts à effectuer un « raid sensationnel de 250 millions d’euros » pour tenter d’arracher Mbappé au PSG. Les champions d’Europe en titre auraient d’ores et déjà les « fonds nécessaires pour l'opération Mbappé ». Sauf que pour cela, Liverpool devra faire un peu de place dans son effectif, sachant que Mo Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino sont indéboulonnables. L’équipe de Jürgen Klopp devra également convaincre le joueur, qui se voit plutôt en Liga, et le PSG, qui ne voit pas son futur sans sa star française, tout en devançant le grand Real Madrid. Pas simple, mais tout est possible sur le marché des transferts...