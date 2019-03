PSG : 24 buts pour Mbappé, pas mal pour un joueur qui vendange

Dans : PSG, Ligue 1.

Encore auteur d’un doublé face à Caen samedi après-midi, Kylian Mbappé totalise désormais 24 buts en Ligue 1 cette saison.

Un bilan comptable impressionnant pour le natif de Bondy, alors que Paris n’a disputé que 26 matchs de championnat… Malgré son énorme total de buts, l’international français est régulièrement critiqué par certains observateurs pour son manque d’efficacité dans certaines situations. Des critiques qui font bien marrer Ali Benarbia, lequel ne comprend pas que l’on puisse dire que Kylian Mbappé vendange en Ligue 1.

« On entend dire que Mbappé vendange… mais il se crée beaucoup d’occasions, il est encore jeune… et il inscrit des buts. Si en vendangeant il met un doublé, on va espérer qu’il vendange encore longtemps ! Quand tu n’as pas un Cavani ou un Neymar pour inscrire le premier but, qui est fondamental dans ce genre de match, c’est différent » a lâché le consultant de RMC Sport, qui défend bec et ongles Kylian Mbappé. Un avis qui trouvera certainement un écho chez les supporters du PSG, pour qui il est également incompréhensible de taper sur Mbappé pour ses occasions ratées, au vu de ses performances depuis le début de la saison.