PSG : 220 ME et il marque des buts, Meunier rigole de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Recrue la plus chère de l’histoire du football, Neymar démontre seulement par intermittence pourquoi il a longtemps été considéré comme le seul à pouvoir s’asseoir à la table de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

S’il régale en Ligue 1, il n’arrive pour le moment pas à porter son équipe en Ligue des Champions, la faute à deux coups durs sur blessure à des moments cruciaux. Après un été tumultueux, le Brésilien revient fort avec des buts spectaculaires et décisifs face à Strasbourg puis Lyon. Encore heureux selon Thomas Meunier, qui avec son franc-parler habituel, souligne que le numéro 10 du PSG n’est pas un joueur comme les autres.

« C’est le talent qui parle. On ne va pas chercher midi à 14 heures. A 220 millions d’euros pour un demi-joueur, ça aurait été une arnaque. Et là, on a un joueur et demi. Pour moi, c’est parfait. Je le regarde à l’entraînement tous les jours… Quand il a le ballon, tu te mets sur pause et tu regardes faire. Ici, en match, c’est un peu la même chose. Di Maria, Mbappé, Neymar… On compte sur eux dans les moments difficiles. C’est là où leur statut doit faire en sorte qu’ils puissent faire la différence. Si on doit travailler pour eux on va le faire mais on attend bien sûr en retour », a confié au Parisien le défenseur belge du PSG, qui veut bien se mettre au service des stars, à condition que cela en vaille la peine derrière.