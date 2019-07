PSG : 200ME plus Coutinho, le Qatar prêt à vendre Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A chaque jour ses révélations et ses rumeurs sur le possible retour de Neymar au FC Barcelone deux ans après son transfert moyennant 222ME au Paris Saint-Germain. Ce mercredi soir, ESPN affirme que les dirigeants barcelonais seraient déterminés à réussir cette opération, et pour cela ils auraient même déjà ficelé une offre colossale à soumettre à leurs homologues du PSG. En effet, le média américain annonce que le Barça est disposé à payer 200ME pour faire revenir Neymar, plus Philippe Coutinho en cadeau bonus pour faire craquer l'Emir du Qatar, décideur final dans ce dossier.

Dans un premier temps, le club catalan pensait plutôt à un chèque de 120ME plus deux joueurs, mais le Paris SG aurait déjà fait savoir que ce deal était à oublier et qu'il faudrait beaucoup plus que cela pour inverser les choses. Une source interne au Barça a confié à ESPN que l'ajout de Philippe Coutinho dans l'opération était à même de convaincre le Paris Saint-Germain de venir à la table des négociations et d'aboutir à un possible accord. Cependant, les discussions s'annoncent très longues entre les différentes parties engagées dans ce possible transfert, tout cela sans même savoir si Neymar est vraiment décidé à quitter le PSG deux ans seulement après avoir rejoint le club de la capitale.