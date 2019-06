PSG : 200 ME, le Barça ne peut pas aller au-delà pour Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Le FC Barcelone, qui a approché une première fois le Paris Saint-Germain pour connaître la position officielle de Nasser Al-Khelaïfi au sujet de Neymar, s’est fait renvoyer dans les roses.

Le club catalan, qui compte bien tenter sa chance dans ce dossier malgré les nombreuses complications et notamment l’absence de clause libératoire, sait que le PSG ne lui fera aucun cadeau. Est-il capable d’effectuer une offre suffisante pour que le Qatar décide qu’il est l’heure d’étudier la vente de Neymar ? Pas pour le moment annonce Le Parisien, qui s’est penché sur les comptes du champion d’Espagne, et estime qu’à l’heure actuelle, son offre maximale se monterait à une somme de 100 à 200 ME, avec un joueur en prime pour essayer de faire craquer le PSG.

Pas de quoi forcément convaincre les dirigeants franciliens, qui ne songent pas à un échange pour faire baisser le prix, sachant que leur image dépendra grandement du montant de l’éventuel transfert de Neymar, acheté 222 ME deux ans plus tôt. La seule solution pour le Barça sera donc d’augmenter son enveloppe de transfert, mais la dernière tendance ne va pas en ce sens, puisque l’achat d’Antoine Griezmann coûtera 120 ME au club le mois prochain, et n’augmentera donc pas la marge de manœuvre dans le but de récupérer le Brésilien du PSG.