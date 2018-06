PSG : 20 ME pour Pastore, Paris a droit à une deuxième chance

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Non sanctionné par l’UEFA, le Paris Saint-Germain devra quand même récolter des liquidités pour respecter le fair-play financier.

Autrement dit, le club de la capitale doit absolument vendre rapidement. Parmi les candidats au départ, Javier Pastore pourrait être le premier à faire ses valises. Le milieu de 28 ans intéresse sérieusement West Ham qui s’est dans un premier temps heurté à son salaire. Il faut dire que l’Argentin réclamerait 217 000 euros par semaine. De quoi interrompre les discussions. Mais d’après Sky Sports, le club londonien a repris contact.

Le transfert de Pastore pour environ 20 millions d’euros serait toujours possible. A condition que le pensionnaire de Premier League trouve un accord avec le meneur de jeu. Leurs positions semblaient éloignées lors des premières tractations, mais on imagine que la situation a bien changé si West Ham est revenu à la charge. En tout cas, le PSG, qui ne compte plus sur son joueur sous contrat jusqu’en 2019, n’a plus qu’à espérer une fin positive pour récupérer le précieux montant de l’opération.