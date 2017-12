PSG : 1ME sur la table et un Brésilien de plus arrive au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

Le Paris Saint-Germain est un club où les Brésiliens semblent prendre du plaisir, et en Amérique du Sud cela se sait encore plus depuis la signature de Neymar. Et ce lundi, à quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, le nom d'un nouveau joueur brésilien surgit dans la presse italienne, car le PSG serait notamment en concurrence avec la Juventus, il s'agit de Felipe Vizeu, attaquant de 20 qui évolue actuellement à Flamengo.

Pour faire venir ce jeune brésilien, le Paris Saint-Germain n'aurait pas à faire des folies, le prix de Felipe Vizeu, lié avec son club jusqu'en 2020, étant estimé à 1ME. Mais bien évidemment, si le PSG veut s'offrir l'attaquant, alors il lui faudra probablement payer plus cher, Flamengo étant bien conscient que cette somme n'est rien pour le club de la capitale. Surtout pour un joueur qui est également suivi par le Borussia Dortmund, Chelsea, la Fiorentina, la Lazio Rome et...l'AS Monaco.