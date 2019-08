PSG : 170 ME pour Neymar, le Barça se fait climatiser

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La dernière offre en date du FC Barcelone pour faire venir Neymar n’a pas vraiment eu l’effet escompté.

Le club catalan a en effet proposé ce mardi un prêt payant avec option d’achat pour un total de 170 ME. Avec 50 ME en prêt payant et 120 ME en option obligatoire, le total donnait un peu d’ampleur financière réclamée par les dirigeants parisiens. Mais la réponse a d’ores et déjà fusé selon ESPN, souvent bien informé sur ce dossier. Le média sportif annonce ainsi que le PSG a refusé cette proposition, et ce pour deux raisons très claires. Le montant est considéré comme insuffisant puisque l’Emir du Qatar compte toujours récupérer les 222 ME lâchés en 2017 pour recruter le Brésilien, et en fait une question de principe par rapport à l’attitude qu’il juge décevante de l’ancien de Santos.

L’autre raison est plus pragmatique. Le PSG n’a aucune envie de faire ce cadeau au FC Barcelone, d’autant plus qu’il estime que le club catalan n’a pas les moyens de régler en temps et en heure le prêt payant puis le transfert définitif en juin 2021. L’idée de voir le club espagnol hacher les paiements sur plusieurs années n’intéresse pas les dirigeants franciliens, qui ne veulent pas entendre parler d’une vente au rabais alors que Neymar a encore trois années de contrat. Une position qui pourrait devenir difficile à tenir dans les jours à venir, surtout si le FC Barcelone faisait une dernière approchant les 200 ME.