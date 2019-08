PSG : 170 ME, le Barça lâche sa meilleure offre pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C’est clairement le sprint final pour le marché des transferts, et il reste désormais moins de deux semaines pour connaître la fin du feuilleton Neymar.

Et le FC Barcelone, qui joue avec les nerfs du PSG depuis un bail, est en train de passer aux choses sérieuses. Les dirigeants catalans ont ainsi effectué une offre qui comprend clairement quelques contrariétés pour Paris, mais entre néanmoins dans la catégorie des propositions sérieuses. Selon Onda Cero, le champion d’Espagne a demandé un prêt payant du numéro 10 parisien pour la somme de 50 ME, assorti d’une option d’achat obligatoire de 120 ME.

Soit un montant total de 170 ME qui s’approcherait de la volonté de l’Emir du Qatar de toucher une somme en cash non négligeable, même si le montage ne permettrait pas au PSG de récupérer l’ensemble du transfert dès cet été. Un deal qui permettrait néanmoins au FC Barcelone de ne pas se ruiner dès ce mois d’août, et au Paris Saint-Germain de récupérer une somme certes inférieure au prix d’achat, mais qui approcherait la barre des 200 ME. De plus, Leonardo pourrait ainsi accélérer rapidement pour le recruter, et donner le coup de rein nécessaire pour l’acquisition de Paulo Dybala en provenance de la Juventus.