PSG : 15ME lâchés pour ce poste crucial, le PSG pourrait craquer !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Depuis plusieurs saisons, le Paris Saint-Germain semble chercher à recruter LE gardien de but qui pourrait faire la différence dans les matches cruciaux. Et si Salvatore Sirigu, Kevin Trapp et Alphonse Areola se sont succédés dans les cages parisiennes, pour l'instant le PSG ne paraît pas avoir ce portier qui peut à lui seul faire basculer une rencontre. Avec cet objectif à l'esprit, les dirigeants du Paris SG, Antero Henrique en tête, se penchent sur plusieurs dossiers. Et ce mercredi, la Gazzetta dello Sport affirme que c'est en Italie que le club de la capitale pourrait trouver son bonheur.

Et cette fois ce n'est pas de Gianluigi Donnarumma, le jeune gardien du Milan AC, qui est annoncé comme une cible du PSG, mais Alisson, le portier international brésilien de l'AS Rome. Déjà surveillé par le Barça et Liverpool, le gardien de but de la Roma plaît énormément au directeur sportif du Paris Saint-Germain. Arrivé au mercato 2016 en Italie, Alisson a brillé sous le maillot romain et sa valeur atteint les 15ME affirme le quotidien sportif transalpin. Pour l'instant, le PSG n'a pas commencé à discuter avec les dirigeants de la Roma, l'heure étant encore à la réflexion dans ce dossier qui sera l'une des priorités lors du prochain mercato estival.