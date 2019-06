PSG : 150ME pour recruter, l'Emir du Qatar a tranché

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

On ne sait pas encore si Neymar sera vendu par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival 2019, ce qui pourrait évidemment changer la donne, mais Leonardo sait lui ce qu'il est autorisé à dépenser cet été. En contact direct avec l'Emir du Qatar, qui a largement contribué à faire revenir le Brésilien au PSG, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a une enveloppe bien précise afin de ne pas faire exploser le budget du club de la capitale, lequel doit entrer dans les règles du fair-play financier sous peine de faire prendre des risques excessifs au Paris Saint-Germain.

Et pour L'Equipe, le budget recrutement est précis, même si quelques grosses ventes supplémentaires peuvent éventuellement permettre à Leonardo d'être plus ambitieux sur le plan des investissements. « Leonardo dispose d’une enveloppe hors vente comprise entre 100 et 150 millions d’euros, qui tient compte de l’amortissement des transferts et des commissions d’agents versées. Malgré sa proximité avec la direction qatarienne, le Brésilien n’a pas obtenu davantage, fair-play financier oblige. La suite de l’été dira s’il valide quelques dossiers bien avancés par l’équipe précédente avant le changement de direction sportive », explique le quotidien sportif. Reste désormais à savoir si Leonardo va aller au bout des dossiers étudiés par Antero Henrique, on pense notamment au cas d'Ander Herrera ou encore d'Allan, deux pistes qui étaient proches d'aboutir avant l'invraisemblable retour du directeur sportif brésilien au PSG.