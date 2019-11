PSG : 15 jours de trêve, Neymar va-t-il rester sage ?

Dans : PSG.

Encore absent du groupe face à Brest en raison de sa blessure à la cuisse, Neymar n’a pas été sélectionné par le Brésil pour les deux prochains matchs.



Son retour à l’entrainement complet est attendu pour cette semaine, avec le but de se préparer pour le match à Lille dans quinze jours, puis le déplacement au Real Madrid dans la foulée. Une mission qui semble à la portée du Brésilien, dont la cicatrisation se passe bien selon le staff médical du PSG. Surtout que, selon les révélations du Parisien cette semaine, Neymar a décidé de se calmer sur les sorties extra-sportives, avec notamment moins de soirées et un corps plus affuté après son retour en juillet lesté de six kilos. Mais avec cette trêve internationale, Thomas Tuchel va comme à son habitude alléger nettement le programme de ses joueurs non convoqués avec leur sélection. Résultat, après la victoire à Brest de ce samedi, la coupure pousse la reprise à mardi, avant une pause de trois jours pleins à partir du vendredi 23 novembre.

Habitué à pas mal bouger à chaque fois qu’il a un jour de congés, Neymar, qui s’était vu reprocher ses nombreux aller-retours parmi les causes possibles de ses blessures récurrentes, va-t-il se calmer ? Ce n’est pas parti pour puisque, pendant que le PSG jouait à Brest, Neymar est allé retrouver ses amis à Barcelone, passant la soirée dans la cité catalane afin de fêter l’anniversaire d’une amie confirme El Mundo Deportivo. A cette occasion, il y a retrouvé… plusieurs joueurs du FC Barcelone et notamment l’un des amis, Arthur, qui s’était fait tirer les oreilles en Catalogne la dernière fois qu’il avait passé une soirée avec son compatriote juste avant un match. Cette fois-ci, c'était après le match du Barça face au Celta, et la soirée a ainsi pu démarrer avec l'arrivée des joueurs barcelonais, après minuit...