PSG : 140ME pour remplacer Neymar, Al-Khelaifi a trouvé

L'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain semble toujours flou. Et parmi les nombreux noms cités pour éventuellement remplacer la star brésilienne, c'est d'Angleterre qu'arrive une rumeur ce dimanche.

Neymar Jr n’est pas parti du PSG, loin de là, mais le numéro fait lors du dernier mercato par l’attaquant brésilien pour partir au FC Barcelone peut laisser croire qu’un tel scénario se reproduira l’été prochain. Et donc le club de la capitale devra recruter dans ce secteur de jeu. Ce dimanche, l’Express l’affirme, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo auraient dans le collimateur Jadon Sancho, l’attaquant de 19 ans du Borussia Dortmund et de l’équipe d’Angleterre. Le natif de Londres suscite l’intérêt de plusieurs ogres européens, puisque son nom a également circulé du côté de Liverpool, la Juventus ou bien encore le Real Madrid.

Mais selon le tabloïd anglais, c’est un duel entre le Paris Saint-Germain et Manchester United qui se profile avec un transfert qui pourrait dépasser les 140ME. Dans cette bataille, le PSG a l’avantage de mieux coller au désir du Borussia Dortmund, qui souhaite conserver Jadon Sancho cette saison, tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer veut lui faire venir l’international anglais dès ce mercato d’hiver. Reste que concernant le Paris SG, c’est l’avenir de Neymar qui déterminera le désir de Nasser Al-Khelaifi d’investir sur Jadon Sancho. L'attaquant anglais avait été déniché en 2017 par Dortmund chez les jeunes de Manchester City, et il est désormais lié jusqu'en 2022 avec le club allemand.