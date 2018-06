PSG : 120 ME pour Verratti, Paris doit-il vendre ?

Dans : PSG, Mercato.

Branché sur courant alternatif depuis trop longtemps, Marco Verratti a fini par agacer à la fois ses dirigeants et les supporters parisiens.

Résultat, alors que cela paraissait impensable il y a encore un an quand le PSG entamait un gros bras de fer avec le FC Barcelone pour conserver son Italien, la donne serait désormais différente. Selon Le Parisien, le club de la capitale est prêt à écouter les offres, si elles permettent notamment de faire une très belle vente. Et ce feu vert a de quoi éveiller l’appétit de Manchester United, qui vient de recruter Fred au milieu de terrain pour 60 ME, mais ne compte pas en rester là. José Mourinho apprécie de longue date Marco Verratti, et pourrait passer à l’action avec une offre à 120 ME selon le Daily Mirror.

De quoi faire réfléchir le PSG, si jamais le champion de France ambitionne réellement de vendre l’ancien de Pescara. En effet, il y a un an de cela, le FC Barcelone envisageait de conclure son transfert pour 100 ME. Depuis, le marché est encore devenu plus fou et Paris pourrait en profiter pour faire la plus belle vente de son histoire. Mais ce serait un départ majeur de plus à compenser, surtout à l’heure où Adrien Rabiot pourrait aussi partir en raison de négociations toujours aussi lentes sur sa prolongation. Certes, Thomas Tuchel aurait alors un plan de travail totalement vierge pour façonner son équipe, mais le chantier du mercato serait alors béant. Trop énorme, même pour le PSG ?